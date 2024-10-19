Вночі російські БПЛА атакували енергооб'єкти у кількох областях. Внаслідок пошкодження обладнання запроваджені аварійні відключення у Сумській та Чернігівській областях (частково). Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
19 жовтня 2024, 11:17
Ворог атакував енергооб’єкти України. У двох областях запроваджені аварійні відключення світла
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Зазначається, що відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.
У Сумиобленерго заявили, що введені графіки аварійних відключень із 1 по 5 черги. Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.
Джерело: Мінфін
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