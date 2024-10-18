Акції TSMC досягли нового максимуму після стрибка квартального прибутку

Акції найбільшого у світі контрактного виробника чіпів TSMC, що котируються на біржі в Тайбеї, досягли рекордного рівня в п’ятницю після того, як компанія оприлюднила свої прибутки в третьому кварталі 2024 року та дала «райдужні» прогнози щодо високого попиту на штучний інтелект (ШІ) на наступні роки. Про це повідомляє Reuters.

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Зростання акцій

Ціна акцій TSMC виросла на 4,8% до 1085 тайванських доларів ($33,77), перевищивши попередній рекорд у 1080 тайванських доларів ($33,67) 11 липня.

Ринкова капіталізація компанії зросла до близько $874 млрд, що є найвищим показником серед усіх компаній, зареєстрованих в Азії.

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Проте компанія, здається, зіткнулася з певною політичною невизначеністю після того, як американське ЗМІ The Information повідомило, що Міністерство торгівлі США розслідує, чи виготовляла вона чіпи для ШІ або смартфонів для китайської компанії Huawei, чий доступ до некитайських чіпів було обмежено експортним контролем США.

У липні 2020 року TSMC заявила, що припинила приймати нові замовлення від Huawei.

Зростання прибутку

TSMC, серед клієнтів якої є Apple та Nvidia, отримала велику вигоду від сплеску розвитку штучного інтелекту в різних галузях.

У четвер TSMC повідомила про стрибок квартального прибутку на 54%, що перевищило прогнози. Крім того, компанія покращила свій річний прогноз доходів і заявила, що наступні п’ять років також будуть прибутковими.