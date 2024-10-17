Без відвідування ТЦК: у «Дії» запустили рекрутинг до «Армії дронів»

У «Дії» з'явилася можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК. Відтепер можна подати заяву за кілька кліків, пройти співбесіду та підписати контракт. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали. Жодного „розподілу“ та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви й на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно», — розповів Федоров.

За його словами, рекрутинг у «Дії» нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. У застосунку за фільтрами можна обрати бригаду або підрозділ, у який хочете потрапити, далі можна надіслати одну чи декілька заяв.

«Самостійно обираєте напрям, пов'язаний із БПЛА, — від оператора будь-якого дрона до інженера. Далі рекрутер запрошує вас на співбесіду і підрозділ підписує з вами контракт. Це все», — акцентував Федоров.

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Він зазначив, що для сильних підрозділів, які будують власний рекрутинг, послуга в «Дії» — це хороша можливість ефективно й швидко «забронювати» бійця і провести його до себе через «Дію» без ТЦК і ВЛК.