«єВідновлення»: Подати заяву про компенсацію за знищене житло тепер можна на порталі «Дія»

Подавати заяву про компенсацію за знищене житло у межах програми «єВідновлення» тепер можна й на порталі «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Нові можливості у програмі „єВідновлення“ — заява про компенсацію за знищене житло доступна доступна і на порталі „Дія“. Важливо, що тепер послугою зможуть скористатися і люди без РНОКПП», — зазначив він.

Крім того, тепер подати заяву можуть і представники власників знищеного житла. Для цього можна звернутися в будь-який ЦНАП, не обов’язково за місцем проживання.

За словами Федорова, від запуску послуги вже 10,7 тис. сімей отримали житлові сертифікати, 4,7 тис. — уже реалізовано.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у «Дії» власникам пошкодженого внаслідок війни майна спростили подання документів на програму «єВідновлення».