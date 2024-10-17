У вересні позичальники банків у ліквідації повернули боргів на 41,2 млн грн

Із загальної суми надходжень за вересень 18,1 млн грн банки отримали від реалізації активів, 41,2 млн грн — від погашення кредитів, 5,5 млн грн — від доходів за цінними паперами, 2,1 млн грн — від оренди майна, 308,6 млн грн — з інших джерел.

Зазначимо, що з цих коштів більше 29 млн грн надійшло від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами, що є найбільшим показником у III кварталі поточного року.

«Для боржників реструктуризація — оптимальна можливість погасити кредит на пільгових умовах протягом періоду ліквідації банку. Від 24 лютого 2022 року надходження від погашення реструктуризованих кредитів склали понад 884,1 млн грн. З них 410,6 млн грн погасили фізособи, зокрема за програмою іпотечних кредитів, і 473,5 млн грн — бізнес», — розповіла т.в.о. директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

У цілому протягом 2024 року банки, що ліквідуються Фондом, отримали 2 869,2 млн грн, з яких 1118,2 млн грн — кошти від реалізації активів і 427,6 млн грн — від погашення кредитів.

Ще 354,1 млн грн надійшли до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами. Від оренди майна до фінустанов спрямували 32,6 млн грн. Також 936,8 млн грн банки отримали з інших джерел.