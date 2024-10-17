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17 жовтня 2024, 15:17

Швейцарія не буде застосовувати санкції ЄС проти росії щодо дочірніх компаній

Швейцарія вирішила не приймати в повному обсязі останній, 14-й пакет санкцій Європейського союзу (ЄC) проти росії, тому що швейцарське законодавство вже дозволяє переслідувати дочірні компанії, що базуються в країні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на офіційну заяву уряду Швейцарії.

Швейцарія вирішила не приймати в повному обсязі останній, 14-й пакет санкцій Європейського союзу (ЄC) проти росії, тому що швейцарське законодавство вже дозволяє переслідувати дочірні компанії, що базуються в країні.
Фото: pixabay.com

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«Згідно з чинним законом про санкції, Швейцарія вже має засоби для судового переслідування компаній за обхід санкцій шляхом використання своїх дочірніх компаній, і активно це робить», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що низка таких справ зараз розслідується, а одна вже передана генеральному прокурору Швейцарії.

«На цьому тлі Федеральна рада вирішила не приймати цей захід ЄС у його нинішньому вигляді», — йдеться в повідомленні, додаючи, що міністерство економіки стежитиме за ситуацією.

У заяві також зазначається, що, ухваливши 14-й пакет санкцій, Євросоюз запровадив спільне зобов'язання для підприємств гарантувати, що їхні дочірні компанії у третіх країнах не підривають санкції ЄС. Уряд Швейцарії додав, що на цьому тлі Федеральна рада вирішила не вживати такого заходу ЄС у її нинішньому вигляді.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну на початку 2022 року Швейцарія виконала більшість санкційних пакетів, ухвалених ЄС.

Соціал-демократи проти

Проте не всі задоволені рішенням уряду. Соціал-демократи Швейцарії назвали цей крок «скандальним».

«Сьогоднішній поворот Федеральної ради є величезним кроком назад. Уряд відкрито ставить інтереси сировинних компаній вище солідарності з Україною та міжнародного миру», — сказав президент партії Седрік Вермут.

Будучи другою за чисельністю партією в країні, соціал-демократи входять до складу уряду. Рішення у виконавчому органі, що складається з семи членів, зазвичай приймаються консенсусом, часто поза партійними лініями.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до більшості заходів, які увійшли до 14-го пакету санкцій ЄС проти росії.

Нові заходи, які набудуть чинності 17 жовтня 2024 року, торкнуться енергетичного, торгівельного та фінансового секторів, а також торкнуться правових питань, пов'язаних із захистом прав швейцарських приватних осіб та компаній.

Зокрема, серед вжитих заходів є заборона використання банками деяких спеціальних систем обміну повідомленнями для платіжних трансакцій, які є альтернативою SWIFT.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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