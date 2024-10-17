ЕКА за дев’ять місяців підтримало український експорт на 5,7 мільярда гривень

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Підтримка експортерів

«За дев'ять місяців 2024 року Експортно-кредитне агентство підтримало наш експорт на 5,7 млрд грн. І це майже на 2,6 млрд грн, або в 1,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року», — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, інструментами страхування від ЕКА активно користуються виробники з різних галузей — від харчової промисловості та машинобудування до деревообробки та легкої промисловості.

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ЕКА підтримало бізнес із 12 регіонів України. Найактивніше послугами ЕКА користувався бізнес Києва, Львівської та Вінницької областей.

Основні напрямки експорту

Основними напрямками експорту стали Польща (1,5 млрд грн), Азербайджан (831,7 млн грн) та ОАЕ (822 млн грн).

Серед найбільш популярних груп експорту — молоко та молочні продукти, деревина і вироби з неї, продукція агропереробки.