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17 жовтня 2024, 11:53

У вересні до загального фонду держбюджету надійшло понад 13 мільярдів акцизного податку

У вересні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 13,4 млрд грн. Про це повідомляє Державна податкова служба.

У вересні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 13,4 млрд грн.
Фото: НБУ

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Зазначається, що це становить 101,7% показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 0,2 млрд грн), та на 0,36 млрд грн, або на 2,7% перевищує надходження вересня минулого року.

Виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з вироблених та ввезених в Україну товарів (продукції):

  • тютюнових виробів — на 1,1 млрд грн, або 111,8% від доведеного завдання (9,37 млрд грн);
  • електричної енергії - на 0,14 млрд грн, або 125% від доведеного завдання (0,57 млрд грн).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у червні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби».

Законопроєктом пропонується до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС.

Для цього у 2025 році акцизи підвищать одразу на 23%, а у 2016−2028 роках — ще на 5% щороку. Крім того, ставки акцизу на тютюнові вироби прив'яжуть до євро замість гривні. Відтак, акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні.

Очікується, що завдяки підвищенню акцизів до держбюджету у 2025 році додатково надійде 612 млн грн, у 2026 році — 5 млрд грн, у 2027 році — 9,3 млрд грн, у 2028 році — 13,8 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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