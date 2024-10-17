92% жителів Сальвадора не використовують біткоїн для транзакцій: що нового на крипторинку

Частка хешрейту публічних майнерів оновила історичний максимум

Сукупний хешрейт 14 біткоїн-майнерів, акції яких торгуються на американському фондовому ринку, сягнув нового історичного максимуму на рівні 28,9% від загального показника. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт експертів JPMorgan Chase.

За даними банку, цей показник зріс на приблизно 70% з початку 2024 року — з 80 EH/s до 194 EH/s. Це протиставляється темпам зростання загального хешрейту мережі, значення якого збільшилося на 33% за той самий період.

З кінця вересня 2024 року показник зріс на 4%, а ціна за хеш — на менш ніж 1%, зазначено у звіті. Нагадаємо, раніше в JPMorgan Chase заявили, що прибутковість майнінгу падає третій місяць поспіль.

Загальна ринкова капіталізація цих майнерів зросла на 7%. У сукупності з іншими факторами це може послужити привабливою точкою для входу.

Зростання акцій цих компаній протягом перших двох тижнів жовтня в банку пояснили позитивною динамікою на біткоїн-ринку.

SEC звинуватила промоутера Saitama Inu і Robo Inu в шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула проти громадянки В'єтнаму Вай Фам, яка проживає у США, обвинувачення в шахрайстві за участь у схемах маніпулювання ринками мем-токенів Saitama Inu і Robo Inu.

Відомство також вважає, що активи пропонувалися і продавалися як незареєстровані цінні папери.

Згідно з SEC, Фам (відома під псевдонімом msvy_crypto) особисто брала участь у ринкових маніпуляціях із Saitama за допомогою скоординованих з іншими промоутерами покупок токена. Таким чином вони створювали ілюзію зростаючого ринку, залучаючи інвесторів.

При цьому регулятор визнав, що участь обвинуваченої в проєкті була короткочасною.

Пізніше msvy_crypto запустила мем-коїн Robo Inu, для просування якого використовувала необґрунтовані твердження. Наприклад, вона заявляла, що монета «натхненна амбітним планом НАСА із запуску робопсів на Марс».

Фам також обіцяла інвесторам будівництво «фінтех-екосистеми», яка «максимізує цінність» Robo Inu.

Для створення штучного обсягу торгів і маніпулювання ціною токена промоутер запросила маркетмейкера Gotbit.

Фам погодилася на врегулювання претензій. Мирова угода передбачає заборону на зайняття керівних посад, повернення незаконно отриманого прибутку і цивільний штраф. Угода підлягає затвердженню судом, який і визначить розміри фінансових санкцій.

У SEC відзначили допомогу в розслідуванні правопорушень msvy_crypto з боку ФБР і прокуратури Массачусетса, яка паралельно порушила кримінальну справу.

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92% сальвадорців не використовують біткоїн для транзакцій — опитування

7,5% сальвадорців застосовують біткоїн для здійснення транзакцій. 92% зізналися, що не роблять цього. Про це свідчать результати опитування.

Дослідження провів Університет Франсіско Гавідія серед 1224 громадян старше 18 років.

Нагадаємо, у 2021 році Сальвадор визнав біткоїн законним платіжним засобом нарівні з доларом США. Підприємства зобов’язані приймати криптовалюту до оплати, якщо в них є технічні можливості.

У серпні 2024 року президент Сальвадора Найіб Букеле заявив, що легалізація біткоїна дала неоднозначні результати. Монета не отримала широкого прийняття.

1,3% опитаних вважають, що перша криптовалюта має стати «головною ставкою» на майбутнє країни.

Лендинговий протокол Radiant Capital зламали на понад $50 млн

Лендинговий протокол Radiant Capital було зломано за допомогою компрометації закритого ключа. Ймовірний збиток становить понад $50 млн. Про це заявили експерти Cyvers.

Згідно з їхніми даними, зловмисники отримали доступ до адрес щонайменше трьох з 11 власників ключів до гаманця з мультипідписом. Вони використовували його для зміни власника смартконтракту LendingPoolAddressesProvider.

Потім хакери змінили логіку кредитних пулів на контракт із так званим бекдором, що дало їм змогу отримати доступ до коштів користувачів за допомогою функції «transferFrom».

У команді Radiant Capital підтвердили факт підозрілої активності. Тут заявили, що вже працюють з ончейн-аналітиками та пообіцяли надати всі подробиці.

Орієнтовно, інцидент торкнувся пулів протоколу в мережах Binance Chain і Arbitrum. Команда проєкту заявила, що також призупинила роботу в Ethereum і Base.

Точний обсяг збитків невідомий. Експерти Cyvers назвали суму приблизно в $50 млн, De.Fi — $58 млн.

Як експерти, так і розробники протоколу порекомендували користувачам у найкоротші терміни відкликати дозволи для низки контрактів.