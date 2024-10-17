В Італії підвищать податок на криптовалюти до 42%

У Італії підвищать податок на приріст капіталу з криптовалют з 26% до 42%. Про це пише Incrypted.

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Що відомо

Учасники крипторинку висловили своє обурення такому рішенню. Користувач X (раніше Twitter) заявив, що уряд завжди намагається «отримати шматок від вашої важкої праці».

JUST IN: 🇮🇹 Italy to raise capital gain tax on #Bitcoin from 26% to 42%. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 16, 2024

Інший учасник обговорення назвав такий метод оподаткування «мафіозним». На його думку, уряд чекає поки бізнес почне приносити прибуток.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», парламент Італії затвердив поправки до бюджету на 2023 рік, які передбачають запровадження 26% податку на приріст капіталу, отриманого внаслідок торгівлі цифровими активами.

Раніше сформований Джорджією Мелоні кабінет міністрів закликав громадян країни розкрити вартість цифрових активів станом на 1 січня 2023 року та сплатити податок у розмірі 14%.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року до парламенту Португалії внесли проєкт бюджету на 2023 рік, який передбачає запровадження 28% прибуткового податку на криптовалюти, які утримуються менше ніж рік.