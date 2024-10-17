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17 жовтня 2024, 9:28

В Італії підвищать податок на криптовалюти до 42%

У Італії підвищать податок на приріст капіталу з криптовалют з 26% до 42%. Про це пише Incrypted.

У Італії підвищать податок на приріст капіталу з криптовалют з 26% до 42%.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Учасники крипторинку висловили своє обурення такому рішенню. Користувач X (раніше Twitter) заявив, що уряд завжди намагається «отримати шматок від вашої важкої праці».

Інший учасник обговорення назвав такий метод оподаткування «мафіозним». На його думку, уряд чекає поки бізнес почне приносити прибуток.

Читайте: У Туреччині планують ввести податок на операції з криптовалютами

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», парламент Італії затвердив поправки до бюджету на 2023 рік, які передбачають запровадження 26% податку на приріст капіталу, отриманого внаслідок торгівлі цифровими активами.

Раніше сформований Джорджією Мелоні кабінет міністрів закликав громадян країни розкрити вартість цифрових активів станом на 1 січня 2023 року та сплатити податок у розмірі 14%.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року до парламенту Португалії внесли проєкт бюджету на 2023 рік, який передбачає запровадження 28% прибуткового податку на криптовалюти, які утримуються менше ніж рік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Anatoll France
Anatoll France
17 жовтня 2024, 11:16
#
Любиш в повітря вкладатися — люби і податки платити.
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