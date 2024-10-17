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17 жовтня 2024, 10:46

Чистий прибуток Morgan Stanley досяг $3,2 млрд у III кварталі

Чистий прибуток американського інвестбанку Morgan Stanley збільшився на 32% — до $3,2 млрд у III кварталі 2024 р., випливає з даних кредитора.

Чистий прибуток американського інвестбанку Morgan Stanley збільшився на 32% — до $3,2 млрд у III кварталі 2024 р., випливає з даних кредитора.
Фото: depositphotos

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Фінансові показники

Виручка за III квартал склала $15,4 млрд. Також виручка від інституційних цінних паперів склала $6,8 млрд, що відображає підвищення клієнтської активності та збільшення темпів інвестування, підкреслили в компанії.

Роком раніше показник чистого прибутку становив $2,41 млрд за аналогічний період.

За інформацією Reuters, фінпоказники перевищили ранні прогнози завдяки інвестиційно-банківським доходам, які зросли на 56% у III кварталі, перевершивши конкуруючих Goldman Sachs та JPMorgan Chase з показниками у 20% та 31% відповідно.

За оцінками LSEG, прибуток Morgan Stanley підскочив до $1,88 на акцію, перевищивши прогнози аналітиків $1,58. Банк вів IPO для компанії Lineage, якій належить найбільша у світі мережа холодильних складів та постачальника послуг з технічного обслуговування двигунів літаків StandardAero.

Читайте також: Квартальний прибуток Goldman Sachs підскочив на 45%

Як зазначає The Wall Street Journal (WSJ), позитивні показники інвестбанків демонструють пожвавлення інвестиційного ринку, проте гравці, як і раніше, занепокоєні через «неприємні сюрпризи» від двох найдорожчих компаній Європи — важкоатлетів у сфері напівпровідникового обладнання ASML і люксових брендів LVMH.

Зокрема, 15 жовтня ASML повідомила про зниження обсягів постачання, а в LVMH повідомили про повторне зниження попиту з боку Китаю.

Нагадаємо

Конкурент Morgan Stanley в особі Goldman Sachs 15 жовтня повідомив, що чистий прибуток інвестбанку підскочив на 45% до майже $3 млрд у III кварталі 2024 р. завдяки збільшенню обсягів торгів акціями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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