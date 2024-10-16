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16 жовтня 2024, 13:51

Квартальний прибуток Goldman Sachs підскочив на 45%

Американський банк Goldman Sachs зафіксував 45% зростання чистого прибутку в третьому кварталі, що завершився 30 вересня, який склав $2,99 млрд або $8,4 на акцію, перевищивши прогнози аналітиків LSEG в $6,89 на один папір.

Американський банк Goldman Sachs зафіксував 45% зростання чистого прибутку в третьому кварталі, що завершився 30 вересня, який склав $2,99 млрд або $8,4 на акцію, перевищивши прогнози аналітиків LSEG в $6,89 на один папір, пише Reuters.
Фото: depositphotos

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Як йдеться в пресрелізі Goldman, чистий прибуток у липні-вересні склав $2,78 млрд, або $8,4 у розрахунку на акцію, порівняно з $1,88 млрд, або $5,47 на акцію, за аналогічний період попереднього року.

Консенсус-прогноз опитаних FactSet аналітиків для цього показника складав $6,89 на акцію.

Квартальний виторг Goldman Sachs збільшився на 7,5% до $12,7 млрд за середнього прогнозу експертів у $11,77 млрд.

Чистий процентний дохід банку минулого кварталу підскочив на 70% до $2,62 млрд, не відсоткові доходи зменшилися на 2% до $10,08 млрд.

Відрахування до резервів на можливі втрати з позик зросли до $397 млн з $7 млн роком раніше.

Виторг підрозділу глобальних ринків Goldman Sachs у третьому кварталі зріс на 7% до $8,55 млрд. У тому числі дохід від операцій на ринках активів з фіксованою прибутковістю, валютним та сировинним (FICC) знизився на 12% до $2,96 млрд, дохід від операцій із акціями підвищився на 18% до $3,5 млрд.

Комісійні банки у сфері інвестиційно-банківських послуг зросли на 20% до $1,87 млрд.

Виторг Goldman Sachs у сфері управління активами, у тому числі заможних клієнтів, збільшився на 16% до $3,75 млрд.

Рада директорів банку схвалила виплату квартальних дивідендів у розмірі $3 на акцію. У минулому кварталі Goldman Sachs повернув акціонерам $1,98 млрд, зокрема $1 млрд шляхом зворотного викупу акцій і $978 млн у вигляді дивідендів.

Акції Goldman Sachs додають у ціні 3,2% під час попередніх торгів у вівторок. З початку поточного року їхня вартість зросла на 35,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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