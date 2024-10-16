Зростання пенсії в Україні «з'їла» інфляція — Гетманцев

Станом на 1 жовтня 2024 року, порівняно з минулим роком, середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, але реальна, з урахуванням інфляції, — на 0,7%. Про це повідомив голова податкового комітету В Р Данило Гетманцев.