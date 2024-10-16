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16 жовтня 2024, 16:35

Зростання пенсії в Україні «з'їла» інфляція — Гетманцев

Станом на 1 жовтня 2024 року, порівняно з минулим роком, середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, але реальна, з урахуванням інфляції, — на 0,7%. Про це повідомив голова податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Станом на 1 жовтня 2024 року, порівняно з минулим роком, середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, але реальна, з урахуванням інфляції, — на 0,7%.

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Середня пенсія на 1 жовтня 2024 року склала 5 851,9 грн.

Розподіл пенсіонерів за рівнем виплат:

  • 25,8% пенсіонерів отримували середню пенсію до 3 тисяч грн.
  • 35,9% — від 3001 до 5 000 грн.
  • 25,6% — від 5001 до 10 000 грн.
  • 12,7% — понад 10 000 грн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+40
Kikudzuki
Kikudzuki
16 жовтня 2024, 17:00
#
Почему тогда рост зарплат депутатов инфляция НЕ съела… 😊 Гетманцев, инфляция — это как бы не моль, чтоб выборочно есть… Пенсионеры требуют более честного, прозрачного и справедливого объяснения…
+
+15
bonv
bonv
16 жовтня 2024, 17:52
#
Краще б інфляція вас зжерла, нелохи з непрофанами. З кінцями…
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