Станом на 1 жовтня 2024 року, порівняно з минулим роком, середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, але реальна, з урахуванням інфляції, — на 0,7%. Про це повідомив голова податкового комітету
16 жовтня 2024, 16:35
Зростання пенсії в Україні «з'їла» інфляція — Гетманцев
Станом на 1 жовтня 2024 року, порівняно з минулим роком, середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, але реальна, з урахуванням інфляції, — на 0,7%. Про це повідомив голова податкового комітету
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Середня пенсія на 1 жовтня 2024 року склала 5 851,9 грн.
Розподіл пенсіонерів за рівнем виплат:
- 25,8% пенсіонерів отримували середню пенсію до 3 тисяч грн.
- 35,9% — від 3001 до 5 000 грн.
- 25,6% — від 5001 до 10 000 грн.
- 12,7% — понад 10 000 грн.
Джерело: Мінфін
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