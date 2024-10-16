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16 жовтня 2024, 13:32

Ціна BTC підскочила до $67 000, криптопроєкт сім’ї Трамп зібрав $5 млн у першу годину пресейлу: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Ціна біткоїна підскочила до $67 000

Увечері 15 жовтня курс біткоїна пробив рівень у $67 000. В моменті актив піднявся до $67 690, а потім різко впав до $64 950. На момент написання новини перша криптовалюта коштує близько $66 900. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За добу біткоїн зріс на 1,76%, за тиждень — на 7,36%. Більшість інших критовалют з найбільшою капіталізацією також продемонстпрували зростання.

Tether веде переговори про кредитування трейдерів сировинного ринку

Компанія Tether — емітент стейблкоїна USDT — веде переговори з трейдерами, які працюють на ринку сировинних товарів, з метою надання їм кредитних ліній. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, Tether провела переговори з кількома фірмами, найменування яких не розкривається. Також, попередньо, в рамках цих бесід обговорювалося, як USDT може бути використаний у торгівлі сировинними товарами і які переваги це обіцяє.

Зокрема, використання кредитної лінії від Tether вигідне оскільки не пов’язане з безліччю нормативно-правових складнощів, зазначили у виданні. Це в перспективі може прискорити фінансування, уникнувши зволікань, вважають тут.

В інтерв'ю виданню CEO Tether Паоло Ардоіно підтвердив факт проведення подібних переговорів.

«Ми, найімовірніше, не будемо розкривати, скільки ми маємо намір інвестувати в торгівлю сировинними товарами. Ми все ще визначаємо стратегію, але абсолютно точно зацікавлені у вивченні різних можливостей у цьому секторі», — зазначив він.

Про серйозність намірів Tether свідчить той факт, що компанія створила окрему команду для цих цілей. Її керівники були присутні на галузевих конференціях у вересні 2024 року, зазначили в Bloomberg.

Криптопроєкт сім'ї Трамп зібрав $5 мільйонів у першу годину пресейлу

Криптопроєкт World Liberty Financial, який підтримує Дональд Трамп, зібрав $5 млн під час продажу токенів — 1,7% від цільового показника.

Спостерігачі відзначили збої на сайті проєкту через наплив учасників.

На момент написання новини на гаманець World Liberty Financial переказали Ethereum на близько $4 млн, USDT — на $1,2 млн і USDC — на $0,25 млн.

Мета — залучити $300 млн при оцінці в $1,5 млрд шляхом випуску 100 WLFI на блокчейні Ethereum.

Кількість власників активу досягла 2985.

WLFI є governance-токеном для платформи, даючи змогу користувачам брати участь у запозиченнях, кредитуванні та створенні пулів ліквідності. Продукт обіцяють зробити «більш зручним і доступним» для користувача.

Згідно з white paper, розподіл WLFI буде таким:

  • 62,66% токенів роздадуть за допомогою токенсейлу, а частина чистого виторгу від продажу піде в резервний фонд мультисиг-гаманця проєкту;
  • 17,33% WLFI спрямують на стимулювання участі в управлінні World Liberty, а також на ініціативи з розвитку спільноти;
  • решту 20% токенів передадуть команді, консультантам і майбутнім співробітникам.

Нерозкриту частину WLFI виділять для фонду WLF, філій Trump Organization і Witkoff Group.

У вересні сім'я Трампа офіційно презентувала свій криптовалютний проєкт — World Liberty Financial.

Canary Capital подала заявку в SEC на запуск спотового LTC-ETF

Криптоінвестиційна компанія Canary Capital подала заявку S-1 в SEC на реєстрацію спотового Litecoin-ETF.

Кастодіан і адміністратор продукту не уточнюються.

«Litecoin відіграє провідну роль у ширшій криптовалютній екосистемі… і є привабливою для ширшого кола інституційних інвесторів», — ідеться у прес-релізі.

Аналітик Bloomberg Джеймс Сейффарт у коментарі для The Block наголосив на схожості LTC і біткоїна з точки зору нагляду.

«Для отримання схвалення за нинішньої адміністрації в США повинен існувати великий і ліквідний ф’ючерсний ринок, який регулюється на федеральному рівні. Litecoin зараз не підходить під цю вимогу. Значною мірою це ставка на можливу перемогу Трампа і зміну керівництва в SEC», — уточнив він.

Курс криптовалют до долара

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
16 жовтня 2024, 14:12
#
Бики проломили ведмежу оборону і починається саме цікаве:)
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