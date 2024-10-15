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15 жовтня 2024, 16:50

Скільки Україна накопичила вугілля та газу на зиму

Україна накопичила 12,2 млрд кубометрів газу та 3 млн тонн вугілля, чого достатньо для проходження зими. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Україна накопичила 12,2 млрд кубометрів газу та 3 млн тонн вугілля, чого достатньо для проходження зими.
Фото: biz.liga.net

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Скільки маємо газу

«Наразі маємо в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими», — заявив він.

Крім того, всі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють, що забезпечить основний обсяг генерації електроенергії в опалювальний сезон.

Понад 99% житлових будинків готові до початку опалювального сезону. Кількість шкіл, дитячих садочків та лікарень, готових до проходження зими, наближається до 100%.

Також, 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла, додав Шмигаль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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