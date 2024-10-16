Польща продає облігації на 3 мільярди євро через зростання потреб у запозиченнях

Польща повернулася на міжнародний ринок облігацій, продавши семирічні та 15-річні облігації на 3 мільярди євро (3,3 мільярда доларів), намагаючись забезпечити фінансування на тлі зростаючих потреб у запозиченнях. Про це пише Bloomberg.

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Що відомо

Польща втретє цього року вийшла на міжнародний ринок, оскільки наступного року вона готується до збільшення потреб у запозиченнях, через наближення боргу країни до ліміту Європейського Союзу в 60%.

15 жовтня держава продала облігації на суму 1,75 мільярда євро з погашенням у 2031 році на 85 базисних пунктів вище середніх свопів і 1,25 мільярда євро векселів із погашенням у 2039 році на 140 базисних пунктів вище середніх свопів.

Угоду організували Commerzbank AG, ING Groep NV, JPMorgan Chase & Co. і Societe Generale SA.

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Бюджет на 2025 рік

Уряд прем'єр-міністра Дональда Туска запропонував слабкий бюджет на 2025 рік, оскільки він планує значне збільшення витрат на оборону та прагне зберегти підтримку напередодні президентських виборів наступного року.

Чисті потреби Польщі в запозиченнях зростуть приблизно до 367 мільярдів злотих ($93 мільярди) наступного року з майже 216 мільярдів злотих у 2024 році, оскільки кабінет Туска бачить, що фіскальний дефіцит значно перевищує обмеження ЄС, встановлене на рівні 3% економічного виробництва в найближчі роки.