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16 жовтня 2024, 10:46

Польща продає облігації на 3 мільярди євро через зростання потреб у запозиченнях

Польща повернулася на міжнародний ринок облігацій, продавши семирічні та 15-річні облігації на 3 мільярди євро (3,3 мільярда доларів), намагаючись забезпечити фінансування на тлі зростаючих потреб у запозиченнях. Про це пише Bloomberg.

Польща повернулася на міжнародний ринок облігацій, продавши семирічні та 15-річні облігації на 3 мільярди євро (3,3 мільярда доларів), намагаючись забезпечити фінансування на тлі зростаючих потреб у запозиченнях.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Польща втретє цього року вийшла на міжнародний ринок, оскільки наступного року вона готується до збільшення потреб у запозиченнях, через наближення боргу країни до ліміту Європейського Союзу в 60%.

15 жовтня держава продала облігації на суму 1,75 мільярда євро з погашенням у 2031 році на 85 базисних пунктів вище середніх свопів і 1,25 мільярда євро векселів із погашенням у 2039 році на 140 базисних пунктів вище середніх свопів.

Угоду організували Commerzbank AG, ING Groep NV, JPMorgan Chase & Co. і Societe Generale SA.

Читайте: Польська Żabka виходить на біржу: чи варто купувати її акції

Бюджет на 2025 рік

Уряд прем'єр-міністра Дональда Туска запропонував слабкий бюджет на 2025 рік, оскільки він планує значне збільшення витрат на оборону та прагне зберегти підтримку напередодні президентських виборів наступного року.

Чисті потреби Польщі в запозиченнях зростуть приблизно до 367 мільярдів злотих ($93 мільярди) наступного року з майже 216 мільярдів злотих у 2024 році, оскільки кабінет Туска бачить, що фіскальний дефіцит значно перевищує обмеження ЄС, встановлене на рівні 3% економічного виробництва в найближчі роки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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