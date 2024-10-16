Bloomberg: Китай запроваджує податок на доходи від іноземних інвестицій

Китай має намір запровадити податок на прибуток від інвестицій за кордоном для надбагатих людей, пише Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із ситуацією.

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Що відомо

За словами співрозмовників агентства, останні місяці місцеві податкові органи викликали деяких заможних людей у великих китайських містах на зустрічі для оцінки потенційних платежів, у тому числі заборгованостей за минулі роки. Деяким із них було запропоновано провести цю оцінку самостійно.

Як зазначає Bloomberg, китайці можуть зіткнутися з податком на прибуток від інвестицій у розмірі до 20%, а також їм загрожують штрафи за прострочені платежі.

Незрозуміло, на кого саме поширюються ці заходи і як довго вони продовжаться, кажуть співрозмовники агентства.

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За їх словами, у деяких з «кипців, які «потрапили під підозру», було не менше $10 млн в офшорних активах, а інші були акціонерами компаній, зареєстрованих у Гонконгу та США. Хоча місцеві закони завжди передбачали, що резиденти мають оподатковувати податки на доходи по всьому світу, включаючи прибуток від інвестицій, донедавна це рідко дотримувалося, зазначили джерела Bloomberg.

Введення таких заходів наголошує на зростаючій потребі уряду Китаю в розширенні джерел доходу, у тому числі на тлі падіння продажів землі. Введення податку також узгоджується з кампанією президента КНР Сі Цзіньпіна під назвою «Загальне процвітання», яка спрямована на більш рівномірний розподіл багатства в країні. Податкове управління Китаю не відповіло на запит Bloomberg.

При цьому в рамках Єдиного стандарту звітності (Common Reporting Standard, CRS) Китай протягом останніх шести років автоматично обмінюється інформацією з майже 150 юрисдикціями про рахунки, що належать особам, які оподатковуються в кожній країні-учасниці.

«У Китаю вже є скарбниця даних CRS, яку податкові органи можуть з легкістю використовувати для виявлення можливостей для збору податків», — розповів Bloomberg заступник голови Deloitte China Патрік Іп.

У КНР «потенціал індивідуальних податкових перевірок порівняно з податковими перевірками підприємств зростатиме», припустив експерт.

Податкові доходи Китаю з січня по серпень 2024 року впали на 2,6% порівняно з минулим роком і склали близько 14,8 трлн юанів.

Доходи від продажу державних земель упали на 25% — до 2 трлн юанів, а податкові надходження скоротилися на 5,3%.

З кінця вересня китайська влада оголосила про цілу низку стимулюючих заходів, спрямованих на пожвавлення економіки, пише Bloomberg. У тому числі вони пообіцяли зробити наймасштабніші за останні роки зусилля щодо обміну позабалансового боргу місцевих органів влади, щоб полегшити їхній фінансовий тягар.