Інвестори чекають на нові стимули в Китаї

Інвестори та аналітики очікують, що Китай виділить до 2 трлн юанів ($283 млрд) на нові фіскальні стимули, оскільки Пекін прагне підтримати свою економіку та підвищити довіру до неї. Про це повідомляє Bloomberg.

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Нові стимули

Очікується, що фінансування надійде у вигляді державних облігацій. Мета підтримки вкаже, куди уряд планує спрямувати економіку після багатьох років боргового зростання через інвестиції, зокрема, в нерухомість та інфраструктуру.

Китай вже знизив процентні ставки і збільшив підтримку ринків нерухомості та акцій в рамках низки кроків, про які було оголошено наприкінці вересня. Але інвестори вимагають фіскальних втручань, які, на думку економістів, мають вирішальне значення для підняття довіри.

У квітні-червні валовий внутрішній продукт Китаю зростав найнижчими темпами за останні п'ять кварталів. Дані з того часу свідчать про те, що внутрішній попит залишається пригніченим, а дефляція демонструє ознаки спіралеподібного зростання на тлі млявих споживчих та ділових настроїв.

Що гальмує китайську економіку

Фіскальна політика у 2024 році поки що гальмує економіку: за перші вісім місяців загальні бюджетні видатки скоротилися майже на 3% порівняно з попереднім роком, що значно відстає від запланованого збільшення, передбаченого у березневому бюджетному звіті уряду.

Китай вже запланував продати майже 9 трлн юанів нових державних облігацій цього року, щоб допомогти покрити значний дефіцит державних витрат, згідно з річним бюджетом. Будь-яка нова квота понад цю суму має бути затверджена Всекитайськими зборами народних представників або їхнім виконавчим органом — Постійним комітетом.

Використання невикористаних квот на випуск облігацій, заощаджених у попередні роки, як правило, не потребує схвалення національних законодавчих органів. За офіційними даними, станом на кінець 2023 року центральний і провінційні уряди мають у своєму розпорядженні близько 2 трлн юанів таких невикористаних квот, які можуть бути використані до кінця року.

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