Офіційний курс на 16 жовтня: НБУ знизив курс гривні на одну копійку

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Валютний ринок

Нацбанк на 16 жовтня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 44,92 грн (на 15 жовтня курс було встановлено на рівні 44,95 грн). Європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

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