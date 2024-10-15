Офіційний курс на 15 жовтня: НБУ залишив курс гривні без змін

Національний банк України встановив на 15 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,1963 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

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Валютний ринок

Нацбанк на 15 жовтня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 44,95 грн (на 14 жовтня курс було встановлено на рівні 45,02 грн). Європейська валюта подешевшала на 7 копійок.

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