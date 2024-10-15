Голова НБУ заявив, що за два роки роботи на нього не чинили тиску

Національний банк України зберігає незалежність та в умовах розпочатої росією повномасштабної війни, що допомагає центробанку досягати ефективності у своїй роботі, заявив голова НБУ Андрій Пишний. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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«Я не відчував за ці два роки якогось тиску або потреби певним чином нагадувати про незалежність Національного банку», — сказав він.

За словами Пишного, сьогодні всі перебувають під тиском обставин, які формує війна, проте команді центробанку вдається бути достатньо ефективною у реалізації політики взаємодії, відкритого діалогу, обґрунтування своєї позиції та донесення до всіх стейкхолдерів важливості збереження інституційної незалежності НБУ як загального ресурсу.

Пишний зазначив, що дуже багато часу витрачає на комунікації, горизонтальну дипломатію та пояснення позиції Нацбанку.

«Можливо, в деяких речах я навіть відчуваю, що десь недостатньо. І тоді я починаю робити більше, тому що, якщо ти пояснив позицію, якщо ти її обґрунтував, то принаймні превентивно відреагував на можливі ризики», — додав він.

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