Чехія витратила в п'ять разів більше на російську нафту і газ, ніж на допомогу Україні

Чехія витратила понад 7 млрд євро на російську нафту та газ — це більш ніж у п'ять разів більше, ніж 1,29 млрд євро, які вона надала як допомогу Україні. Про це йдеться у звіті Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

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Імпорт нафти в Чехію приніс Кремлю понад 2,3 млрд євро податкових доходів з початку вторгнення. У 2023 році залежність Чехії від російської нафти зросла до 60%, незважаючи на наміри уряду поступово відмовитися від неї.

Єдиний нафтопереробник у Чехії, польська компанія Orlen Unipetrol, скористався винятком з заборони ЄС на імпорт російської нафти для закупівлі великих обсягів дешевшої російської сировини, яка в середньому була на 21% дешевшою за азербайджанську нафту у 2023 році.

Ця стратегія сприяла отриманню додаткового прибутку близько 1,2 млрд євро. Проте, під час періодів високої залежності від російської нафти заощадження від дешевшої сировини не відображалися на зниженні цін на бензин для споживачів у Чехії.

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Нагадаємо

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну влада ЄС вирішила відмовитися від російської нафти, проте для Угорщини, Словаччини та Чехії було зроблено тимчасовий виняток, оскільки ці країни не мають виходу до моря.

Очікувалося, що згодом вони замінять росію на інших постачальників палива.