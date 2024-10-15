Франція конфіскувала майно двох російських бізнесменів на понад 70 мільйонів євро — ЗМІ

Прокуратура Парижа добилася арешту кількох розкішних вілл і автомобілів на Лазурному березі на понад 70 млн євро , що належать двом бізнесменам російського походження. Про це повідомляє Le Monde.

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У березні французька прокуратура розпочала розслідування щодо бізнесменів російського походження Руслана Горюхіна та Михайла Опенгейма, які мають кіпрські паспорти.

Слідство виявило підозру щодо приховування походження коштів, використаних для купівлі нерухомості.

«Розслідування стосується придбання нерухомого майна за рахунок кредитів, виданих приватними компаніями, зареєстрованими на Кіпрі або Британських Віргінських островах», — зазначили в паризькій прокуратурі.

Внаслідок цього суди ухвалили рішення про конфіскацію майна, включаючи маєток площею 22,5 га в Грассі (департамент Приморські Альпи), вілли в Сен-Рафаелі та Гримо (департамент Вар), а також люксові автомобілі, що належать Горюхіну та Опенгейму.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна з початку повномасштабного вторгнення рф конфіскувала російських активів щонайменше на 15 млрд грн.