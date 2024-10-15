США можуть обмежити експорт чіпів ШІ від Nvidia та AMD до деяких країн

США розглядають можливість обмеження експорту чіпів ШІ від Nvidia та AMD до деяких країн, повідомляє Bloomberg.

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Що відомо

Офіційні особи країни зараз переглядають політику щодо чіпів ШІ, приділяючи особливу увагу Близькому Сходу. Але поки що неясно, чи будуть введені відповідні заходи в період президентства Джо Байдена.

Представники адміністрації Байдена обговорили обмеження продажу передових чипів штучного інтелекту від Nvidia Corp. та інших американських компаній залежно від країни, повідомили джерела агентства, знайомі із цим питанням. Цей крок обмежить можливості штучного інтелекту у деяких країнах.

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За словами людей, які розповіли про приватні бесіди на умовах анонімності, новий підхід встановить максимальний обсяг експортних ліцензій для певних країн на користь національної безпеки.

Чиновники зосереджені на країнах Перської затоки, які виявляють зростання інтересу до центрів обробки даних з використанням штучного інтелекту і мають достатньо коштів для їх фінансування.

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