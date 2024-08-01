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1 серпня 2024, 19:05

США хочуть обмежити Китаю доступ до чипів для ШІ — Bloomberg

США розглядають можливість одностороннього обмеження доступу Китаю до чіпів пам’яті штучного інтелекту (ШІ) та обладнання, здатного виробляти ці напівпровідники, вже наступного місяця. Про це повідомляє Bloomberg.

США розглядають можливість одностороннього обмеження доступу Китаю до чіпів пам’яті штучного інтелекту та обладнання, здатного виробляти ці напівпровідники, вже наступного місяця.
Фото: SK Hynix

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Обмеження спрямовані на те, щоб американська компанія Micron Technology і провідні південнокорейські виробники чіпів пам’яті SK Hynix і Samsung Electronics не постачали китайським фірмам так звані чіпи пам’яті з високою пропускною здатністю (HBM). Ці три компанії домінують на світовому ринку HBM-чипів.

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над кількома обмеженнями, спрямованими на утримання критичних технологій від китайських виробників, включаючи обмеження на продаж обладнання для виробництва чіпів. Нові правила стосуватимуться мікросхем пам'яті для штучного інтелекту.

Якщо обмеження будуть введені, вони зачеплять чіпи HBM2 та більш сучасні моделі, включаючи HBM3 і HBM3E, а також обладнання для їх виробництва. Чипи HBM необхідні для роботи прискорювачів штучного інтелекту, таких як ті, що пропонують Nvidia і AMD.

Компанія Micron Technology майже не постраждає, оскільки виробник мікросхем у Бойсе, штат Айдахо, утримався від продажу своєї HBM-продукції Китаю після того, як Пекін заборонив його чіпи пам’яті використовувати в критичній інфраструктурі у 2023 році.

Проте незрозуміло, які повноваження використовуватимуть США для обмеження південнокорейських компаній.

Одним із варіантів є правило про прямий іноземний продукт (FDPR), яке дозволяє Вашингтону вводити контроль над продуктами іноземного виробництва, що використовують навіть незначну кількість американських технологій.

І SK Hynix, і Samsung використовують програмне забезпечення та обладнання для проектування чипів від американських компаній Cadence Design Systems і Applied Materials.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
R S
R S
1 серпня 2024, 19:08
#
Вы не поверите, но Китай сам производит чипы для ИИ.
Забавно, да?
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