Офіційний курс на 14 жовтня: НБУ підвищив гривню на одну копійку

Національний банк України встановив на 14 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,1891 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.

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Валютний ринок

Нацбанк на 14 жовтня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,02 грн (на 11 жовтня курс було встановлено на рівні 45,04 грн). Європейська валюта подешевшала на 2 копійки.

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