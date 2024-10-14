Ранній інвестор у біткоїн Джеймс Хауеллс судиться з владою у Британії, яка забороняє йому провести розкопки на місці сміттєзвалища. Чоловік випадково викинув жорсткий диск з доступом до 8000 біткоїнів ще у 2013 році. Цю історію розповідає Cointelegraph.
14 жовтня 2024, 18:37
У Британії інвестор судиться за те, щоб знайти на сміттєзвалищі свої біткоїни на $500 млн
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На момент написання новини це понад $500 млн.
Влада відмовляє Хауеллсу, оскільки масштабні розкопки сміттєзвалища можуть призвести до екологічних проблем у місті. Місцева влада наголошує, що розкопки близько 110 000 тонн сміття завдадуть шкоди навколишньому середовищу.
У судових позовах інвестор вимагає відшкодування збитків у розмірі $647 мільйонів — за загублені ВТС та матеріальні втрати.
Раніше Хауеллс пропонував $11 млн тому, хто знайде кращий спосіб повернути втрачені активи.
Джерело: Мінфін
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