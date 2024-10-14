Роботи Tesla Optimus керувались людьми — The Verge

У мережі поширюють інформацію про те, що насправді роботи, яких показали на презентації Tesla — це були переодягнуті люди. Про це пише видання The Verge, яке зібрало думки користувачів соцмереж.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У п’ятницю 11 жовтня Tesla представила кілька новинок, як-от роботаксі для двох пасажирів без керма та педалей Cybercab та автоматизований автобус Robovan. На додачу компанія продемонструвала на що здатен робот Optimus, який хоч і справив чималий ефект на відвідувачів та деяких користувачів соціальних мереж.

Під час презентації Ілон Маск заявив, що роботи Optimus можуть «робити все, що завгодно». Втім, на презентації навіть самі роботи неодноразово натякали або ледь не напряму говорили, що штучний інтелект тут ні до чого.

Tesla не робила офіційних заяв щодо того, як працюють Optimus, проте у соціальних мережах вже з’явилося вдосталь доказів того, що за ними стоять реальні люди. Зокрема на пряме питання наскільки ці роботи використовують штучний інтелект, вони відповідають «трохи». На додачу кожен з них має різний голос й вони майже одразу відповідають на питання з відповідними жестами, чого штучний інтелект робити ще не може.

Один з роботів Optimus напряму відповів, що під час події Tesla вони частково керувалися за допомогою штучного інтелекту. «Сьогодні мені допомагає людина», — заявив робот, який стояв за барною стійкою.