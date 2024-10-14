Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік. Бюджет буде бездефіцитним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 11 жовтня 2024 р. № 1156.
14 жовтня 2024, 15:05
Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду України
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Бюджет Пенсійного фонду
Згідно з документом, доходи фонду становитимуть 864 млрд гривень, видатки 861 млрд гривень.
Власні доходи ПФУ становитимуть 568 млрд гривень. З них, зокрема, планується профінансувати:
- пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на 503 млрд гривень.
Кошти державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, становитимуть 247 млрд гривень. З них, зокрема, планують профінансувати:
- пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, на 246 млрд гривень.
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Джерело: Мінфін
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