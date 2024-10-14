У жовтні пенсійні виплати профінансовані на 31,2 мільярда

Станом на 11 жовтня пенсійні виплати було профінансовано на 31,2 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

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Фінансування пенсій

На пенсійні виплати витратили 31,2 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 5,9 млрд грн, через уповноважені банки — 25,3 млрд грн.

На виплату житлових субсидій та пільг спрямовано 1459,1 млн грн. На страхові виплати — 1780,8 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 621,6 млн грн.

За жовтень Пенсійний фонд надав послуги 461 тисячі осіб.