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14 жовтня 2024, 13:15

Hyundai India починає IPO вартістю $3,3 млрд

Індійська дочірня компанія південнокорейського виробника автомобілів Hyundai Motor Company — Hyundai India — почне приймати замовлення на первинне публічне розміщення акцій на суму $3,3 млрд у Мумбаї у понеділок 14 жовтня. Про це пише Reuters з посиланням на заяву компанії, опубліковану регулюючими органами.

Індійська дочірня компанія південнокорейського виробника автомобілів Hyundai Motor Company — Hyundai India — почне приймати замовлення на первинне публічне розміщення акцій на суму $3,3 млрд у Мумбаї у понеділок 14 жовтня.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Угода, ймовірно, стане найбільшим в історії розміщенням акцій у країні та другим за величиною IPO у світі у 2024 р., зазначає агентство. На продаж буде виставлено 142 194 700 акцій за ціною від 1865 до 1960 рупій ($22,18 — $23,31). Торги розпочнуться у Мумбаї 22 жовтня.

Аналітик Kiwoom Securities Шин Юн-Чул назвав це IPO своєчасним, оскільки автомобільний сектор лідирує на індійському фондовому ринку за показниками ефективності, повідомляє Reuters.

На думку експерта, залучені в результаті IPO кошти Hyundai Motor інвестує у розширення свого виробництва в Індії, щоб скоротити розрив на ринку Індії з його лідером — Maruti Suzuki.

Читайте: Hyundai готується залучити понад $3 млрд під час найбільшого IPO в Індії

Нагадаємо

У січні 2024 р. Hyundai Motor оголосила про завершення угоди щодо купівлі заводу американського виробника General Motors в індійському місті Талегаон (штат Махараштра).

Компанія планує розпочати виробництво у 2025 р. Згідно з повідомленням, запуск виробництва на заводі в Індії дозволить збільшити щорічний випуск автомобілів до 1 млн.

У 2023 р. індійський підрозділ південнокорейської компанії продав понад 760 000 автомобілів, вперше перевищивши позначку в 600 000 проданих машин на індійському ринку.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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