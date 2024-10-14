Hyundai India починає IPO вартістю $3,3 млрд

Що відомо

Угода, ймовірно, стане найбільшим в історії розміщенням акцій у країні та другим за величиною IPO у світі у 2024 р., зазначає агентство. На продаж буде виставлено 142 194 700 акцій за ціною від 1865 до 1960 рупій ($22,18 — $23,31). Торги розпочнуться у Мумбаї 22 жовтня.