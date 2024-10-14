Курс біткоїна оновив максимум жовтня

Курс біткоїна (BTC) оновив максимум жовтня. Ціна першої криптовалюти зросла за добу на 2,8% з $62,7 тис. до $64,5 тис., за даними CoinGecko. Вранці 14 жовтня курс BTC піднявся вище за $64,5 тис., це сталося вперше з 30 вересня.

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Що відбувається на ринку криптовалют

Загальна капіталізація криптовалюти за добу зросла на 0,7%, вона становить $2,354 трлн. Добовий обсяг торгів — $81 млрд.



Індекс страху і жадібності на крипторинку знаходиться на позначці 48 балів зі 100. У минулі вихідні показник піднявся із зони страху в нейтральний діапазон.



Ринкові настрої почали схилятися у бік покупок через позитивні економічні показники як у Китаї, так і США, пише CoinDesk.

Різке зростання курсу BTC відбулося після того, як 14 жовтня китайські акції завершили ранкову сесію зростанням. Американські папери теж йдуть нагору, оновлюючи максимуми.

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Курс Ethereum (ETH) за добу збільшився на 2,9%. На 10:30 ціна провідного альткоїну коливається близько $2,532 тис.

Більшість інших альткоїнів із топ-10 із капіталізації показали добове зростання. Найбільше подорожчала Solana (SOL) — на 4,3%.

Курс Toncoin (TON) знизився на 0,2%. Ціна Tron (TRX) впала сильніше за інші, вона знизилася на 1,2%.



З топ-100 криптовалют по капіталізації найсильніше зниження минулої доби у мемкоїна Popcat (POPCAT) — на 4,9%. Сильніше за інших виріс курс монети Ethena (ENA) — на 19,5%.



У понеділок, 14 жовтня, у США святкується День Колумба, тож активність на ринках, найімовірніше, буде низька, кажуть експерти.