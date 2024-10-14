У рф суд арештував кошти на рахунках банку JPMorgan

У росії суд заарештував кошти на банківських рахунках JPMorgan на загальну суму $155,8 млн за позовами російського банку ВТБ. Про це повідомляє Reuters .

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Що відомо

Зазначається, що таким чином суд задовільнив позов ВТБ, який вимагає відшкодування збитків у зв'язку з блокуванням коштів за кордоном.

Арешт накладено на кошти у будь-якій валюті на всіх банківських рахунках JPMorgan, крім рахунків типу С, які можуть бути переведені межі росії, йдеться у матеріалах Арбітражного суду Санкт-Петербурга.

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Позови було подано 7 жовтня. ВТБ вимагає відшкодування збитків від дев'яти відповідачів, пов'язаних із JPMorgan, включаючи його російську дочірню компанію JPMorgan International.

JPMorgan, найбільший американський кредитор, раніше заявляв, що вартість позовів проти нього та постанов про заморожування його активів перевищує наявні у нього активи в Росії.

Він не уточнив суму цих активів та заявив, що американські санкції забороняють йому вивільняти кошти.

Судові засідання відбудуться у листопаді.

Нагадаємо

JPMorgan Chase — найбільший за розмірами активів банківський холдинг США. Належить до «великої четвірки» найбільших банків США. Веде діяльність у сфері інвестицій, фінансових послуг, управління приватними капіталами тощо.

У квітні цього року Арбітражний суд Санкт-Петербурга вже накладав арешт на російські активи найбільшого банку США JP Morgan Chase за позовом ВТБ на $439,5 млн.