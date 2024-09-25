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25 вересня 2024, 10:00

Пригожин таємно використовував JPMorgan і HSBC для платежів «Вагнера» — Financial Times

Американський банк JPMorgan Chase і британський HSBC несвідомо обробляли платежі для компаній в Африці, які контролював покійний російський військовий ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин. Про це повідомляє Financial Times.

Американський банк JPMorgan Chase і британський HSBC несвідомо обробляли платежі для компаній в Африці, які контролював покійний російський військовий ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин.

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Злиті документи, отримані Центром передових оборонних досліджень (C4ADS), аналітичним центром у Вашингтоні, свідчать, що у 2017 році суданська компанія, контрольована Прігожиним, закуповувала промислове обладнання в Китаї через великі західні банки.

«Вагнер», якого Міністерство фінансів США звинуватило у «масових стратах, зґвалтуваннях, викраденні дітей та інших звірствах проти мирних жителів» в Африці, став відомим через надання послуг найманців для репресивних диктаторів та участь у російському вторгненні в Україну.

Злиті документи показують, як Прігожин зміг створити транснаціональну кримінальну імперію в галузі природних ресурсів, частково шляхом прихованого використання платіжних систем західних фінансових установ.

Один з рахунків-фактур свідчить про те, що у серпні 2017 року суданська гірничодобувна компанія Meroe Gold, яка була прикриттям для «Вагнера», відправила платіж з місцевого банківського рахунку через JPMorgan Chase як посередницький банк у Нью-Йорку постачальнику в Китаї.

Інший рахунок-фактура того ж року вказує на те, що Meroe Gold відправила платіж за дизельні генератори та запасні частини китайській компанії через банк Hang Seng, що є частиною HSBC Group.

При цьому немає доказів того, що ці банки знали, що обробляли транзакції, пов'язані з підконтрольними «Вагнеру» структурами.

На момент платежів компанія Meroe Gold не була під санкціями США, хоча Пригожин перебував під санкціями з 2016 року. У 2018 році Meroe Gold потрапила під санкції США за те, що її контролював Пригожин та за допомогу йому у «використанні природних ресурсів Судану для власної вигоди».

Що кажуть у банках

HSBC відмовився коментувати конкретні транзакції в Судані, але банк заявив, що «глибоко відданий боротьбі з фінансовими злочинами та захисту цілісності світової фінансової системи».

«Ми значно інвестували у створення та підтримку ефективної системи контролю для виявлення та зниження цих ризиків», — додали у HSBC.

JPMorgan зазначив, що після перевірки інформації у банку не знайшли записів, що відповідають даним транзакціям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Павел Еникеев
Павел Еникеев
25 вересня 2024, 11:14
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По сравнению с ирангейтом Пригожин — одуванчик, хорошо, что уже убдутый. А сколько еще таких ирангейтов менее публичных. Так что все норм. Все как обычно, все как везде.
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