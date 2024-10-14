Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 260 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 670 190 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 жовтня 2024, 8:16
Втрати ворога за 14 жовтня: 1 260 російських окупантів, 4 танки та 17 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 670190 (+1260) осіб,
- танків — 8975 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 17895 (+19) од,
- артилерійських систем — 19421 (+11) од,
- РСЗВ — 1231 (+0) од,
- засоби ППО — 978 (+0) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17009 (+17),
- крилаті ракети — 2619 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 26622 (+38) од,
- спеціальна техніка — 3437 (+2)
Джерело: Мінфін
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