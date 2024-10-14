Китайський ринок нерухомості пожвавився після оголошення влади про новий пакет стимулюючих заходів

Деякі китайські забудовники впевнені у зв'язку із заявами уряду, що зниження цін на житло незабаром закінчиться і навіть пропонують покупцям повне повернення коштів при подальшому зменшенні або заявляють про підвищення вартості проєктів, пише Bloomberg. Тим часом у серпні зафіксовано падіння на первинному ринку до мінімуму 9-річної давності.

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Що відбувається на ринку

Найбільший девелопер Китай за обсягом продажів, держкомпанія Poly Developments and Holdings Group Co., пропонує покупцям житла повне повернення коштів за проєкт у східному місті Веньчжоу, якщо ціни ще більше впадуть нижче за їхні закупівельні витрати до здачі будинків.

Цю тактику використала China Evergrande Group у період свого розквіту, тепер вона є частиною Poly зі стимулювання продажів. У деяких елітних житлових проєктах Poly у провінціях Гуандун та Сичуань відбулося те саме.

Місцевий девелопер у західному Ченду заявляв про підвищення цін на свої проєкти на 2%, він планував зробити це з 1 жовтня, щоб залучити нерішучих покупців придбати нерухомість до зростання вартості. Також забудовник запропонував безліч пільг потенційним клієнтам. Аналітик China Index Holdings Лю Шуй вважає, що інші компанії можуть наслідувати цей приклад і запропонувати так званий «захист цін», щоб залучити покупців.

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