Деякі китайські забудовники впевнені у зв'язку із заявами уряду, що зниження цін на житло незабаром закінчиться і навіть пропонують покупцям повне повернення коштів при подальшому зменшенні або заявляють про підвищення вартості проєктів, пише Bloomberg. Тим часом у серпні зафіксовано падіння на первинному ринку до мінімуму 9-річної давності.
Китайський ринок нерухомості пожвавився після оголошення влади про новий пакет стимулюючих заходів
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Що відбувається на ринку
Найбільший девелопер Китай за обсягом продажів, держкомпанія Poly Developments and Holdings Group Co., пропонує покупцям житла повне повернення коштів за проєкт у східному місті Веньчжоу, якщо ціни ще більше впадуть нижче за їхні закупівельні витрати до здачі будинків.
Цю тактику використала China Evergrande Group у період свого розквіту, тепер вона є частиною Poly зі стимулювання продажів. У деяких елітних житлових проєктах Poly у провінціях Гуандун та Сичуань відбулося те саме.
Місцевий девелопер у західному Ченду заявляв про підвищення цін на свої проєкти на 2%, він планував зробити це з 1 жовтня, щоб залучити нерішучих покупців придбати нерухомість до зростання вартості. Також забудовник запропонував безліч пільг потенційним клієнтам. Аналітик China Index Holdings Лю Шуй вважає, що інші компанії можуть наслідувати цей приклад і запропонувати так званий «захист цін», щоб залучити покупців.
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Гуанчжоу став першим містом рівня 1, що зняло всі обмеження, заявивши, що перестане переглядати права покупців житла і більше не обмежуватиме кількість будинків у власності. І Шанхай, і Шеньчжень обіцяли дозволити більшій кількості людей купувати житло у приміських районах, а також купувати будинки.
Шанхай, фінансовий центр Китаю, і Шеньчжень, південне місто, відоме своєю технологічною індустрією, також оголосили, що знижують мінімальні коефіцієнти початкового внеску на перше і друге житло до 15% і 20% відповідно, у спробі підвищити попит. Акції китайських компаній, які займаються нерухомістю, подорожчали після цих подій на 14%.
Зміцнення ринку
Пожвавлення на ринку спостерігається після того, як у Китаї було представлено найбільший пакет послуг, спрямований на зміцнення ринку. Планується знизити вартість запозичень за іпотечними кредитами на суму до 5,3 трлн доларів та пом'якшити вимоги до початкового внеску при купівлі вторинного житла до історичного мінімуму.
Домовласники зможуть переглянути умови зі своїми нинішніми кредиторами з 1 листопада 2024 року. Також оголошено, що переглянути умови нових кредитів можуть і ті, хто вибрав фіксовані іпотечні ставки.
Ці заходи зменшать непогашені ставки для індивідуальних позичальників у середньому на 50 базисних пунктів і скоротять їхні щорічні відсоткові витрати приблизно на 150 млрд юанів (21 млрд доларів), заявляв у вересні голова Народного банку Китаю Пан Гуншен.
Мінімальний коефіцієнт початкового внеску при купівлі другого житла знизять із 25% до 15%. Банки зазвичай переглядають існуючі кредити на початку року на основі основної ставки за п'ятирічними кредитами, яка була знижена на 35 базисних пунктів. Минулого року іпотечне рефінансування знизило відсоткові ставки загалом на 73 б. п. та скоротило щорічні відсоткові витрати позичальників приблизно на 170 млрд юанів.
Новий пакет заходів було вжито після того, як економісти таких банків, як UBS Group AG, JPMorgan Chase & Co. та Bank of America Corp. передбачили, що Китай не досягне цільового показника зростання цього року. Ще одним підтвердженням сумних перспектив стало падіння цін на первинному ринку у серпні до мінімуму 9-річної давності, на 5,3% у річному обчисленні, зазначає Reuters з посиланням на дані Національного статистичного бюро (NBS).
Ринок нерухомості Китаю
Ринок нерухомості Китаю все ще перебуває в процесі поступового зниження, оскільки для відновлення попиту, доходів та впевненості покупців житла знадобиться деякий час, пояснив Чжан Давей, головний аналітик агентства нерухомості Centaline.
Інвестиції в нерухомість впали на 10,2%, а продаж житла на 18,0% за перші вісім місяців 2024 року порівняно з таким же періодом 2023-го.
Як і раніше, актуальні серйозні проблеми, пов'язані з забудовниками, які мають великі борги й значний обсяг незавершених проєктів. Проте опитування Reuters показало, що у 2024 році ціни на житло в Китаї впадуть, швидше за все, на 8,5%, а у 2025 році — лише на 3,9%, оскільки влада намагається стабілізувати сектор.
Криза нерухомості у Китаї триває четвертий рік. Для відновлення необхідно, щоб потенційні покупці побачили стабілізацію цін, наголошують експерти. До того ж потрібно домогтися зниження надлишкових запасів житла до історичних норм.
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