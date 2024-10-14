Митники за дев'ять місяців виявили порушень на 17 мільярдів гривень

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Порушення на Митниці

«Протягом січня-вересня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 7 259 порушень митних правил на 17 млрд грн. Вартісний показник збільшився майже у 2,5 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у 2 273 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 430 млн грн. Зокрема, вилучено промислових товарів — на 304 млн грн, транспортних засобів — на понад 68 млн грн, продовольчих товарів — на понад 52 млн грн та валюти — на 6 млн грн.

Крім того, у 2 161 справі про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 58,6 млн грн, з яких стягнуто до держбюджету 57,9 млн грн.

На розгляд до суду передано 3 969 справ про порушення митних правил на суму майже 16,6 млрд грн. За результатами розгляду справ судами у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 1,9 млрд грн.