Китайська компанія ByteDance, яка розробила додаток TikTok, є найдорожчою компанією-єдинорогом у світі. Після неї йдуть три представника США — Space X, OpenAI та Stripe. Про це пише Visual Capitalist, поилаючись на дані Carbon Finance, CB Insights та Bloomberg.
12 жовтня 2024, 12:29
Розробник TikTok очолив рейтинг найдорожчих компаній-єдинорогів
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Загальна вартість єдинорогів становить $3.8 трильйона, що перевищує ВВП Індії, пише видання. Єдиноріг — це приватний стартап вартістю понад $1 мільярд.
- Розробник TikTok ByteDance оцінюється у понад $225 мільярдів.
- На другому місці — SpaceX Ілона Маска з оцінкою в $200 мільярдів.
- OpenAI став третім найціннішим єдинорогом. Вона оцінюється в $157 млрд.
- Revolut займає шосту сходинку з оцінкою в $45 млрд.
Джерело: Мінфін
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