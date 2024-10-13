Популярний домен .io може припинити існування через відмову Британії від островів у Індійському океані

Минулого тижня британський уряд оголосив, що погодився передати Маврикію права власності на Чагоські острови — територію в Індійському океані, яку він контролює з 1814 року, — і разом з нею відмовився від домену .io. Про це пише The Verge.

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Домен .io — це національний домен верхнього рівня, виділений для британських островів в Індійському океані. Він був створений 1997 року та відразу набув популярності серед власників різних ресурсів, переважно у тематиці технології, блокчейну, інноваційних проєктів через свою унікальність.

Уряд країни зазвичай повинен отримувати дохід від усіх сайтів, які реєструються з використанням домену з кодом країни. Наприклад, Ангілья, яка має код країни AI, за прогнозами, минулого року заробила від $25 до $30 млн від вебсайтів, зареєстрованих у домені .ai.

Острови Чагос також заробляють на домені .io. Зрештою, тисячі гучних технологічних стартапів і криптовалютних компаній, як-от itch.io, greenhouse.io та opensea.io, взяли цей домен, оскільки «io» також слугує абревіатурою для терміну «введення/виведення» (Input/Output).

Але тепер, згідно з остаточною угодою Великої Британії, острови Чагос стануть частиною Маврикія — крок, який, за словами чагосців, уряд навіть не обговорював з ними. З цією зміною британська територія в Індійському океані більше не існує, що ставить під сумнів майбутнє домену .io.