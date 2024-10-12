Кілька великих компаній готують випуск облігацій — експерт

У цьому та наступному роках кілька великих компаній одночасно планують розміщення облігацій. Серед них торговельні мережі Novus та «Агромат». Про це в інтерв'ю для LIGA.net розповів президент інвестгрупи УНІВЕР Тарас Козак.

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«У цьому році мережа Novus заявила про наміри випуску облігацій. І наша інвестиційна група УНІВЕР теж виступає андерайтером цього випуску.

А велика юридична компанія Integrites виконує функції адміністратора та іпотекотримача. Вона контролюватиме нерухомість, яка забезпечує облігації, та зможе, за необхідності, реалізувати її для виплати належних коштів інвесторам. Це перші облігації на ринку, які зараз є із забезпеченням у вигляді нерухомості", — сказав він.

Крім того, одночасно ще кілька великих компаній готують випуск облігацій. Наприклад, відбувається розміщення облігацій великої компанії «Агромат».

«Там сотні мільйонів гривень. І в наступному році компаній може бути у 2−3 рази більше. Але, знову ж таки, якщо ситуація буде більш-менш стабільною», — додав Козак.

Нагадаємо, що у 2024 році Нова пошта продовжила розміщення своїх облігацій, разом із NovaPay.