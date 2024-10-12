Спікер палати представників США Майк Джонсон більше «не має бажання до подальшого фінансування України і сподівається, що це не потрібно». Про це політик розповів в інтерв'ю американському медіа Punchbowl News.
12 жовтня 2024, 10:55
Спікер палати представників США Джонсон більше «не має бажання» фінансувати Україну
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Джонсон вважає, що у разі перемоги на виборах Дональд Трамп, «справді, зможе завершити цей конфлікт».
«Я думаю, що він зателефонує путіну і скаже, що цього достатньо. І я думаю, що всі в усьому світі втомилися від цього і вони хочуть, щоб це було вирішено», — заявив американський політик.
Водночас він вважає, що у разі перемоги демократки Камали Гарріс війна не закінчиться і це є «відчайдушним і небезпечним сценарієм».
Джерело: Мінфін
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