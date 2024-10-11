Акції Tesla впали після презентації Ілона Маска

Акції Tesla впали в п'ятницю після того, як довгоочікуваний захід, на якому Ілон Маск представив концептуальний автомобіль Cybercab, не справив враження на інвесторів. Про це пише CNBC.

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Презентація Cybercab

Cybercab від Tesla — низький сріблястий двомісний автомобіль без керма та педалей. Планується, що автомобіль керуватиметься автономно.

Глава Tesla сказав, що компанія сподівається розпочати виробництво Cybercab до 2027 року, але не повідомив жодних подробиць про те, де будуть вироблятися автомобілі. За його словами, споживачі зможуть купити Tesla Cybercab за ціною меншою за $30 000.

Він також сказав, що очікує, що наступного року Tesla запустить у Техасі та Каліфорнії електромобілі Model 3 та Model Y з FSD, що розшифровується як Full Self-Driving — повний автопілот. Але технологія, як і раніше, вимагає присутності людини за кермом, щоб у будь-яку мить повернути або загальмувати.

Реакція ринку

Аналітики Barclays, відреагувавши на вчорашню презентацію, заявили, що компанія не повідомила короткострокові можливості для Tesla, а натомість пріоритет був відданий баченню Маска.

Акції Tesla, які напередодні закрилися майже в мінусі, впали з $240 до $217.

Джерело: Google