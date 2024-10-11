У 2025 році 45% інвесторів планують вкласти кошти в криптовалютні ETF — опитування

45% американських інвесторів планують вкласти кошти в криптовалютні ETF 2025 року. Вищий показник тільки в акцій — 55%. Про це свідчать дані опитування ETFs and Beyond 2024, проведеного компанією Schwab Asset Management, повідомляє Incrypted.

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У розрізі криптовалют опитування показало високу зацікавленість у цьому класі активів серед усіх трьох груп респондентів, а саме:

покоління Y (ті, хто народився в період з 1980 до 2000 року) — 62% опитаних планують вкласти кошти в криптовалютні ETF у 2025 році;

покоління X (ті, хто народився в період з 1965 до 1979 року) — 44%. Це основна категорія інвесторів. Порівняно з минулим періодом показник зріс на 7%;

покоління бебі-бум (ті, хто народився в період з 1940 до 1964 року) — 15%, найнижчий показник.

Для порівняння, для акцій ці значення становлять 48%, 56% і 65% відповідно. Тобто, для покоління Y криптовалютні ETF кращі, ніж традиційні. Для покоління Х ці продукти перебувають на другому місці, для бумерів — на п’ятому.

У середньому, 45% усіх інвесторів планують вкласти кошти в криптовалютні ETF. Це видно на графіку.

При цьому тільки 20% респондентів вивели гроші з ETF через високу інфляцію, волатильність або через побоювання щодо рецесії. 11% провели ребалансування на користь більш перспективних секторів, зокрема, ШІ.

У Schwab Asset Management зазначили, що це показує стійкість інвесторів у ETF перед різними ризиками. 75% опитаних впевнені, що їхні портфелі відновляться після затяжної кризи або події «чорного лебедя».

Опитування

Мета щорічного опитування виявити певні тренди серед інвесторів у біржові фонди. Воно оцінює реакцію вкладників на волатильність, фактори під час вибору ETF, зацікавленість у певних секторах та інше. У дослідженні взяли участь 2 200 осіб з обсягом портфеля від $25 000.