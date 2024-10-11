Баффет ще більше скоротив частку Bank of America у портфелі

На цьому тижні Berkshire Hathaway мільярдера Уоррена Баффета скинула чергову порцію акцій Bank of America, внаслідок чого її частка в американському банківському гіганті опустилася нижче за 10%, повідомляє Reuters.

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Bank of America

На цьому тижні Berkshire продав 9,5 млн акцій на суму $382,4 млн, йдеться у регуляторній звітності, поданій у четвер.

Комісія з цінних паперів і бірж США вимагає від акціонерів, які володіють більш ніж 10% акцій компанії, розкривати інформацію про купівлю та продаж акцій протягом двох робочих днів.

Тепер інвесторам Bank of America, ймовірно, доведеться чекати на квартальні фінансові звіти Berkshire або щоквартальне розкриття інформації про володіння акціями, щоб дізнатися про нові продажі паперів банку.

Компанія почала скорочувати пакет акцій Bank of America у середині липня, коли було продано близько 33,9 мільйона паперів на суму близько 1,48 мільярда доларів. До цього моменту інвестиційний гігант врятував понад 10 мільярдів доларів.

Apple

Однак BofA — не єдина акція, яку Баффет скидає останнім часом. Раніше цього року Berkshire вдвічі скоротив свою частку у технологічному гіганті Apple.

На щорічних зборах акціонерів Berkshire Hathaway у травні Баффетт заявив, що продаж акцій має сенс, оскільки федеральна податкова ставка на приріст капіталу може зрости залежно від того, хто переможе на президентських виборах у США.

Наступного тижня Bank of America надасть фінансову звітність. Інвестори уважно стежитимуть за можливим впливом зростання вартості депозитів та низького попиту на кредити на показники банку.