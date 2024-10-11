Світовий банк затвердив створення нового фонду для України — Reuters

Виконавча рада Світового банку схвалила створення посередницького фонду для підтримки України. Його донорами стануть три країни — США, Канада та Японія. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

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Новий фонд, яким керуватиме Світовий банк, допоможе виконати обіцянку країн «Великої Сімки» (G7) надати Україні до $50 млрд додаткового фінансування до кінця року.

Точні суми внеску США, Японії та Канади ще обговорюються, але вони будуть забезпечені відсотками від заморожених російських суверенних активів, повідомило одне з джерел.

Голосування за створення фонду відбулося наступного дня після того, як представники Євросоюзу погодилися надати Україні до 35 млрд євро, що є частиною зобов'язань блоку у виконанні відповідного рішення G7 щодо заморожених російських активів.

Джош Ліпскі, старший директор Геоекономічного центру Атлантичної ради, сказав, що ці дві дії дозволять країнам G7 значно збільшити фінансування України та виконати обіцянки, дані на саміті лідерів G7 у червні.