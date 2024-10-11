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11 жовтня 2024, 13:01

АРМА придбає військові облігації на 2 мільярди

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбає військові облігації на 2 млрд грн. Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбає військові облігації на 2 млрд грн.
Фото: НБУ

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«Ці кошти знаходилися на рахунках компаній, що надають послуги онлайн-казино в Україні та пов'язані з російським бізнесом і капіталом», — зазначила Дума.

Раніше за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора надійшла ухвала суду про передачу в управління АРМА грошових коштів у сумі 2,6 млрд грн.

АРМА у співпраці з ДБР здійснило організаційні заходи, результатом яких стало списання цих коштів з банківських рахунків компанії на поточний рахунок АРМА в державному банку.

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Придбання ОВДП

Згідно з законом АРМА може купувати військові облігації в обсягах погоджених КМУ, але не більше ніж 80% коштів на депозитних рахунках Агентства, тому можливий обсяг придбання військових облігацій складає наразі 2 млрд грн.

«Я вже підписала наказ про придбання зазначеного обсягу Військових облігацій. Далі — погодження Кабінету Міністрів України, відповідно до закону», — повідомила очільниця АРМА.

Загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених, досягнув рекордної суми, яка становить більше ніж 10 млрд грн.

Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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nitrolog
nitrolog
11 жовтня 2024, 14:20
#
А чому АРМА просто не може віддати ці гроші в бюджет для армії?
ну або Мінфіну для виплати облігацій, йому ж ще повертати треба з відсотками))
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