У минулому місяці автопарк України поповнили понад 2 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 22% більше, ніж у вересні минулого року, повідомляє Укравтопром.
10 жовтня 2024, 10:14
В Україні зріс попит на гібридні авто. Топ-3 гібридів, які обирають українці
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Частка нових авто в цій кількості становила 60%, проти 59% торік.
Топ-5 нових гібридів
- В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (280 од.).
- Другий результат у Toyota Yaris Cross (79 од.).
- Третій за популярністю — Nissan Qashqai (56 од.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у KIA Niro (54 од.)
Також у лідерській трійці: Ford Fusion US (50 од.) та Toyota Prius (49 од.).
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Джерело: Мінфін
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