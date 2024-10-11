Офіційний курс на 11 жовтня: НБУ знизив гривню на копійку

Національний банк України встановив на 11 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2072 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Нацбанк на 11 жовтня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 45,04 грн (на 10 жовтня курс було встановлено на рівні 45,12 грн). Європейська валюта подешевшала на 8 копійок.

Завантажуйте multi валюти для вигідного обміну валют