Національний банк України встановив на 10 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,1934 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.
10 жовтня 2024, 8:00
Офіційний курс на 10 жовтня: НБУ знизив гривню на одну копійку
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Валютний ринок
Нацбанк на 10 жовтня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 45,12 (на 9 жовтня курс було встановлено на рівні 45,24 грн). Європейська валюта подешевшала на 12 копійок.
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Джерело: Мінфін
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