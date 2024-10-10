Норвезькі компанії оцінюють можливість приєднання до програми «єОселя»

Керівники норвезьких компаній Itera, Moelven і EksFin обговорили з членами правління «Укрфінжитло» можливості реалізації пілотного проєкту «Житло для України». Про це повідомила пресслужба «Укрфінжитла».

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Що відомо про проєкт

Проєкт «Житло для України» буде спрямований на забезпечення житлом тимчасово-переміщених осіб. Реалізація пілотного проєкту запланована в трьох областях — Київській, Полтавській та Кіровоградській.

Проєкт передбачає виділення громадами земельних ділянок під забудову, можливість придбати житлові будинки компанії Moelven через «єОселю» і створення сприятливих умов для повної інтеграції переселенців у нове соціальне середовище.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін писав, що Кабмін змінив вимоги до житла, яке можна придбати за програмою пільгової іпотеки «єОселя», заборонивши більшості категорій позичальників брати кредити на придбання квартир у будинках віком понад 3 роки.